Пазарът на труда у нас - расте интересът към работници от трети страни

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 02:40 мин.
От началото на годината над 16 000 души от трети страни са допуснати на пазара на труда у нас

В началото на туристическия сезон хотелиери и ресторантьори изпитват затруднения заради недостиг на кадри. Хотелите все повече предпочитат работници от трети страни, а от началото на годината над 16 000 души са допуснати на пазара на труда у нас.

Веселин Налбантов - заместник-председател на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация: "85% от работниците ми ще бъдат от чужбина. Това не е защото не обичам нашите български работници, но тях ги няма. Защо ги няма? Не е това, че нямаме пари, пари дадохме. Дори продължаваме да даваме. Проблемът е, че тук се презастрои. Приоритет на държавата не е туризмът."

Налбантов коментира и липсата на квалификация у българите и нуждата от наличие на учебни центорве за персонала.

Василий Налбантов - заместник-председател на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация: При "лошия" социализъм хората, които са започнали да строят тези летни курорти са решили въпроса като са направили учебно-промишлени предприятия. Тук проблемът е, че населените места като Несебър имат огромна материална база, а през зимата хората няма какво да правят. Какво да правят тези млади хора, които взимаме на работа? През зимата няма какво да ги правим."

Дефицит на кадри има за всички позиции - готвачи, сервитьори, бармани, хората, които имат желание да работят не са обучени.

Василий Налбантов - заместник-председател на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация: "Дефицит на кадри има в отношение. При всички позиции. Готвачи, сервитьори, бармани. И то не е въпроса в това дали ги има. Има такива, но хората не са обучени. Това е проблемът, в туризмът не е приоритет. Хиляда пъти го повтаряме. Трябва мащабно планиране. "

Налбантов отбеляза, че държавите, от които си намират служители са Непал, Казахстан, Узбекистан. Основната пречка, която срещат работодателите при намирането на кадри от чужбина е бавната дейност на консулските служби. За момента служителите могат да се наемат за три месеца, а впоследствие да им се удължи престоя, което е свързано с допълнително средства и време, коментират от бранша.

#Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация #туризъм в България #недостиг на кадри #туризъм

