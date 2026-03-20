БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Месец преди изборите все още не е ясно къде ще се помещава РИК- Благоевград

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Месец преди изборите в Благоевград все още не е ясно къде ще се обработват изборните книжа в нощта на 19 април. Зала "Орфей", в която до сега се помещаваше Районната избирателна комисия, е в лошо състояние и е в ремонт.

Мартин Бурсов - председател на РИК-Благоевград: "Имаме уверението на областна администрация, че залата ще бъде добре отоплена, осветена и ще има всички необходими условия за колегите от СИК, които ще бъдат разположени тук. Така че притесненията ги няма, ще се справим с обработката."

Вчера залата е била определена като място, където ще се обработят книжата и материалите в изборната вечер. СИК в Благоевград са около 600 секции, в залата се очаква да пристигнат около 1800 души - трима представители на секция. Освен тях ще отидат и представители на общинската администрация.

Мартин Бурсов - председател на РИК Благоевград: "В РИК няма притеснение, тъй като ние работим прекрасно, както с община Благоевград, така и с областна администрация Благоевград и мисля, че ще се справим с нашата задача. От общината гарантират, че ще бъдат подходящи условията за провеждане на изборите. Другите опции бяха зала "Скаптопара", за която няколко членовете на РИК доста настояваха. Тя е спортна зала, има доста седящи места вътре - места за зрители, но пък трябва да бъда честен -залата се намира в сърцето на жилищен квартал. И сами разбирате, около 2000 човека, които са членовете от секциите, които трябва да посрещнем тук, в областния център, ще създадат известно безпокойство в малките часове на нощта. Така че спряхме на зала "Орфей"."

Кандидатите за народни представители, регистрирани в листите в Благоевградска област, са 227. Те се борят за 11 места в парламента или средно по 20 души за едно депутатско място.

Вижте цялото интервю във видеото

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ