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Папа Лъв XIV в Испания: Довечера папата ще отслужи меса в „Саграда Фамилия“

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Завършването ѝ съвпада със стотната годишнина от смъртта на нейния архитект Антонио Гауди

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Пети ден от посещението на Папа Лъв 14-ти в Испания.

Снощи понтифексът поведе бдение пред 40 000 вярващи на олимпийския стадион в Барселона.

Днес той ще посети затвор и ще се помоли в абатството „Санта Мария де Монсерат“. Кулминацията на визитата в каталунската столица е довечера – Лъв XIV ще отслужи меса и ще участва в церемонията за отбелязване на завършването на централната кула на базиликата „Саграда Фамилия“, посветена на Иисус Христос. Завършването ѝ съвпада със стотната годишнина от смъртта на нейния архитект Антонио Гауди и със 144-тата годишнина от започването на строежа на модернистичната сграда.

#Санта Мария де Монсерат #папа Лъв XIV #Испания #Саграда Фамилия

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