Папа Лъв XIV в Испания: Довечера папата ще отслужи меса в „Саграда Фамилия“

Пети ден от посещението на Папа Лъв 14-ти в Испания.

Снощи понтифексът поведе бдение пред 40 000 вярващи на олимпийския стадион в Барселона.

Днес той ще посети затвор и ще се помоли в абатството „Санта Мария де Монсерат“. Кулминацията на визитата в каталунската столица е довечера – Лъв XIV ще отслужи меса и ще участва в церемонията за отбелязване на завършването на централната кула на базиликата „Саграда Фамилия“, посветена на Иисус Христос. Завършването ѝ съвпада със стотната годишнина от смъртта на нейния архитект Антонио Гауди и със 144-тата годишнина от започването на строежа на модернистичната сграда.