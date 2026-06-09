Позиция на ГЕРБ: Военната помощ за Украйна е въпрос на стратегическия избор на България

От ГЕРБ реагираха тази вечер на изявлението на министъра на отбраната. В своя позиция те отбелязват, че

това, че България няма да предоставя повече военна помощ на Украйна, поставя въпроси, които далеч надхвърлят темата за конкретна доставка или конкретен пакет помощ.

Според ГЕРБ става дума за начина, по който функционира българската парламентарна република, както и за предвидимостта на българската външна политика. Решението за военна помощ за Украйна не е решение за Украйна. То е решение за мястото на България в Европа през следващите двадесет години - пише още в изявлението.