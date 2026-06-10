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САЩ удариха Иран: Ислямската република отвърна

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Обект на американските атаки са били ирански системи за противовъздушна отбрана

иран заплаши удари американски израелски обекти атаката бейрут
Снимка: БТА
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Нова размяна на удари между САЩ и Иран. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че е нанесло удари в отговор на свалянето на американски боен вертолет "Апачи" в района на Ормузкия проток вчера.

Има потвърдена информация за попадение на снаряд в град Сирик. Експлозии са чути на остров Харг и в близост до пристанищния град Бандар Абас.

Според изданието "Аксиос" обект на американските атаки са били ирански системи за противовъздушна отбрана и радарни системи около Ормузкия проток.

Преди минути иранската революционна гвардия съобщи, че е отговорила на атаките. Ударени са американски военновъздушни бази Бахрейн, Кувейт и Йордания. Иранците обещаха "смазващ и решителен отговор" на по-нататъшни американски удари.

#град Сирик #американски атаки #САЩ #удари #Иран

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