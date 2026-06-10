САЩ удариха Иран: Ислямската република отвърна

Нова размяна на удари между САЩ и Иран. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че е нанесло удари в отговор на свалянето на американски боен вертолет "Апачи" в района на Ормузкия проток вчера.

Има потвърдена информация за попадение на снаряд в град Сирик. Експлозии са чути на остров Харг и в близост до пристанищния град Бандар Абас.

Според изданието "Аксиос" обект на американските атаки са били ирански системи за противовъздушна отбрана и радарни системи около Ормузкия проток.

Преди минути иранската революционна гвардия съобщи, че е отговорила на атаките. Ударени са американски военновъздушни бази Бахрейн, Кувейт и Йордания. Иранците обещаха "смазващ и решителен отговор" на по-нататъшни американски удари.