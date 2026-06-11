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Американският президент нареди ответен удар срещу Техеран

Христо Ценов от Христо Ценов
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Доналд Тръмп обвини Иран за свалянето на американски хеликоптер край Ормузкия проток

Американският президент нареди ответен удар срещу Техеран
Снимка: БТА
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Доналд Тръмп заяви, че Иран е свалил американския хеликоптер край Ормузкия проток и нареди ответен удар.

Минути преди думите на американския президент, главният преговарящ на Иран написа в социалните мрежи „предпочитаме езика на дипломацията, но говорим други много по-добре“. Иранският външен министър Абас Арагчи призова чуждестранните военни да напуснат региона.

Късно снощи хеликоптер "Апачи" на американската армия се разби, а двамата пилоти на борда бяха спасени край бреговете на Оман. Това е първият свален такъв от началото на конфликта в Иран.

Малко преди инцидента Доналд Тръмп изрази оптимизъм, че Вашингтон и Техеран са на косъм от постигане на споразумение.

#срещу Техеран #Доналд Тръмп президент #ответен удар

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