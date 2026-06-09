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Две седмици след наводненията в Севлиево: Улиците тънат в кал и боклуци

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Николай Славов
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две седмици наводненията севлиево улиците тънат кал боклуци
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Жители на най-пострадалите квартали в Севлиево се оплакаха, че от две седмици улиците тънат в кал, не са измити и дезинфекцирани. Хората се притесняват от разпространението на зарази в града след големите наводнения от края на месец май. Освен това се оплакват и, че няма общински контейнери, в които да изхвърлят унищожената си покъщнина и тя стои по шосетата и тротоарите. Вече втора седмица хората в Севлиево се опитват да се справят с последиците от водната стихия. Всеки ден се изхвърлят десетки мебели и техника, които са негодни за използване.

Юлия Узунова- жител на Севлиево: „Много пострадахме от това наводнение. Всичко си изхвърлихме, мойто момиче. Язък за всичко, което имахме - печки, перални, съдомиялни, микровълнови печки, ама всиичко. Всичко изхвърлихме. И аз викам с тия пари какво ще купя? Легла ли, печка ли?“

Бедрие Халид- жител на Севлиево: „Всичко, което е домашните потреби трябваше да се изхвърли- хладилници, печки, дивани и ламинати. Никакви неща не са давани. Нямаме нито измита улица, нито нещо.“

Пострадалите казват, че обезщетенията, които са получили са крайно недостатъчни, за да се справят с последиците.

Велин Илиев- жител на Севлиево: „В момента хората получват различни пари от социалните. Едни получават максимума, други получават минимума, а някои не получават нищо.“

Хората са направили подписка, с която настояват за изграждане на диги, ремонт на пострадалата инфраструктура и вземане на превантивни мерки срещу нови наводнения.

Мирослав Митев - жител на Севлиево: „Да бъдат възстановени всички пробойни по дигата на река Росица, тротоари, пътища, да бъдат поставени повече отводнителни шахти. Имам обещание другата седмица да бъдат основно измити улиците и дезинфекцирани.“

- „Кметът пратил един. – „Минахме, минахме и дезинфекция. Къде си минал? Никой не го е виждал кога е минал и улиците са в кал, дворовте ни са в тиня, всичко мирише!“

От Община Севлиево уточниха, че до момента са извозили 250 камиона с отпадъци от пострадалите домакинства. Улиците са измити и дезинфекцирани еднократно, като през тази седмица предстои това да се направи отново. Утре ще е последното извозване на отпадъци и след това хората могат да ги изхвърлят за собствена сметка в депото в Севлиево.

#улиците #седмици след наводненията #кал #севлиево #боклуци

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