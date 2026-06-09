Случаят „Лиана“ във Франция: Париж предлага ново законодателство срещу сексуалното насилие

Ново законодателство за справяне със завишените случаи на сексуално насилие срещу деца - това предлага министър-председателят на Франция, след убийството на 11-годишна ученичка. Случаят предизвика вълна от реакции, след като стана известно, че срещу смятания за извършител има четири сигнала, свързани със сексуално насилие към малолетни, които не са довели до задържане.

Трагедията от случилото се с ученичката Лиана идва на фона на повишена чувствителност по темата за сексуално насилие над деца. Само от началото на годината в Париж са уволнени 52 възпитатели в подозрение в сексуално насилие по време на извънкласни занимания.

Случаят отпреди 5 дни шокира страната и предизвика силна политическа реакция. Президентът Макрон определи случая като “недопустим”, а министърът на правосъдието Дарманeн се извини на семейството публично. Той обаче призна, че неефективните действия на магистратите по случая разкриват по-сериозни проблеми в системата.

Днес премиерът на страната Себастиан Льокорню обяви нови мерки, които предвиждат доживотен затвор за серийни извършители, както и максимален срок за провеждане на разследвания за подобен род престъпления до три месеца.

Лиана е на 11 години. След края на учебния ден в малко населено място в Югозападна Франция, тя не се прибира вкъщи. Свидетели, казват, че са я видели в колата на баща на нейна приятелка. Седмица по-късно, тялото ѝ е открито в нива. Пет дни след откриването на тялото, темата е водеща във Франция.

Националната асамблея започна работата си днес с минута мълчание в памет на загиналото дете.

Призивите на французите обаче са оглушителни: над 200 демонстрации в цялата страна, хиляди настояха за реформа в съдебната система, която да доведе до по-голяма ефективност в разследването на случаи на сексуално насилие срещу деца.

Личната трагедия разтърси Франция, след като стана ясно, че срещу основния заподозрян, Жером Барела, вече е имало четири сигнала, свързани с посегателства над малолетни. Разследването върху четвъртия обаче не води до задържане, въпреки налични доказателства.

Французи споделят:

“Да виждаме как децата ни страдат и да се налага да им обясняваме толкова сериозни, толкова ужасни неща е просто трудно за нас като родители.“ “Както всички французи, изпитвам смесица от неразбиране, гняв и желание за справедливост, по-съобразена с това, което се случва.“

Разследването е било прехвърляно на различни районни прокуратури.





Жералд Дарманeн, министър на правосъдието: "В този конкретен случай не ни липсваха нито ресурси, нито закони. Това, което не успяхме да направим, беше да поставим като приоритет разследването на сигнали за изнасилванията на непълнолетни, въпреки че това беше казано и повтаряно многократно."

Темата бързо влезе и в политическия дневен ред. От опозицията в ляво и дясно поискаха оставкaта на Дарманeн. Засега обаче той отхвърля това. В следващите 15 дни ще стане ясно какво е довело и до забавянето в разследването.