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64-годишен мъж бе спасен от животозастрашаваща аневризма в корема

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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Златко Генов е на 64 години. Преди 6 години разбира, че има аневризма в корема, която нараства постоянно и притиска органите му. Мъжът е отслабнал с повече от 20 килограма.

Пенка Генова, съпруга на Златко: „Това е бомба със закъснител. Всеки момент тази бомба – аневризмата – може да гръмне и аз няма какво да направя. Аз от 6 години се принудих да напусна работа и изцяло се грижа за него.“

Златко Генов: „Животозастрашаващо е. Документите ми ги изпращаха в Турция и казаха, че не може да се направи операция.“

Пенка Генова, съпруга на Златко: „Ние 6 години живеем с мисълта, че това не може да бъде оперирано и той един ден ще умре. Той все повече отслабваше, нямаше желание за живот.“

Преди един месец лекари от УМБАЛ „Света Екатерина“ връщат желанието му за живот.

Пенка Генова, съпруга на Златко: „Чудото се случи. Златко беше опериран. Операцията премина успешно.“

Златко Генов: „Ако не беше тя, досега щях да съм при Свети Петър.“

Пенка Генова, съпруга на Златко: „Ние от 40 години сме заедно. Аз пораснах с него. Той се изгради като личност с мен.“

Екипът на проф. Валентин Говедарски връща Златко към живота. Операцията продължава повече от 5 часа, а аневризмата е била с дължина 20 сантиметра и широчина 10.

Проф. Валентин Говедарски, началник на клиника в УМБАЛ „Света Екатерина“: „В коремната кухина бих казал, че такава аневризма не сме оперирали. Бяхме сигурни, че можем да се справим с операцията. И най-вече – желанието на близките, защото те ясно осъзнаха, че ако се разкъса, шансът да го спасим е почти никакъв. Поемайки риска да го оперираме, той имаше всички шансове след това да бъде добре и реално така се случи.“

Златко вече си е у дома и очаква да се роди третото му внуче.

#Проф. Валентин Говедарски #аневризма в корема #УМБАЛ „Света Екатерина“

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