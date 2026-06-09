Градушка съсипа лозята в селата Йоаким Груево и Брестовица

Градушка унищожи голяма част от реколтата в землищата на пловдивските села Йоаким Груево и Брестовица. Мощната буря се разразила следобед и за минути потопила насажденията във вода и лед, въпреки изстреляните от противоградните площадки в района ракети.

Лозето на Любен Мирчев е тотално съсипано след градушката.

Любен Мирчев: „С това щяхме да се прехраним семейството за цялата година фактически. Загубите не са малко, защото ние няма да можем да наберем абсолютно нищо.“

Унищожени са и десетки кошери с пчелни семейства. В стопанството на Мария Попова са останали по-малко от половината.

Мария Попова: „Имаме голяма част от семействата, които са загубени, и те няма да могат да се възстановят и да дадат продукция тази година. Евентуално ще се борим да оцелеят за следващата.“

Бурята е отнесла и метални съоръжения на стотици метри.

Вятърът бил толкова силен, че изкоренил десетки дървета в района.

От полигона за борба с градушките в Голям Чардак уточниха, че са изстреляли 133 противоградни ракети в нощта срещу 8 юни.

Тепърва комисия ще установява дали щетите на хората са вследствие на разразилата се продължителна буря или на самата градушка.