Градушка съсипа лозята в селата Йоаким Груево и Брестовица

Градушка унищожи голяма част от реколтата в землищата на пловдивските села Йоаким Груево и Брестовица. Мощната буря се разразила следобед и за минути потопила насажденията във вода и лед, въпреки изстреляните от противоградните площадки в района ракети.
Лозето на Любен Мирчев е тотално съсипано след градушката.
Любен Мирчев: „С това щяхме да се прехраним семейството за цялата година фактически. Загубите не са малко, защото ние няма да можем да наберем абсолютно нищо.“
Унищожени са и десетки кошери с пчелни семейства. В стопанството на Мария Попова са останали по-малко от половината.
Мария Попова: „Имаме голяма част от семействата, които са загубени, и те няма да могат да се възстановят и да дадат продукция тази година. Евентуално ще се борим да оцелеят за следващата.“
Бурята е отнесла и метални съоръжения на стотици метри.
Вятърът бил толкова силен, че изкоренил десетки дървета в района.
От полигона за борба с градушките в Голям Чардак уточниха, че са изстреляли 133 противоградни ракети в нощта срещу 8 юни.
Тепърва комисия ще установява дали щетите на хората са вследствие на разразилата се продължителна буря или на самата градушка.