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КЕВР определи предложеното увеличение на тока и парното като реалистично

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Снимка: БТА/Архив
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Увеличение на цената на тока за битовите потребители средно с 2,99 процента предлага Комисията за енергийно и водно регулиране от първи юли. На проведеното обсъждане с представители на енергийните дружества председателят на КЕВР Пламен Младеновски определи искането им за ръст на цените като реалистично.

Парното ще поскъпне средно с 4,58 процента, като предложенията на енергийните оператори бяха за средно увеличение с 30 на сто и не бяха удовлетворени. Днешното заседание се проведе на фона на протест.

Рестриктивен подход при определянето на цените е приложен, според председателя на КЕВР.

Пламен Младеновски, председател на КЕВР: „Цената е под инфлацията, която беше 4,6 през предходната година, а тази година гони над 7 процента. Все пак 3 процента от средната сметка за ток са под 1 евро.“

Заседанието на органа обаче беше съпътствано от протест под прозорците. Хората скандираха, че увеличението е несправедливо и опитаха да влязат в сградата.

В струмянското село Каменица проблемите с тока са ежедневни.

Севделина Траянова, управител на ЦНСТПЛПР – с. Каменица: „Освен че сме свързани с електрическата мрежата, сме закупили и един генератор, който при спиране на тока се включва автоматично.“

Хората са скептични към увеличените цени и разказват, че в махала „Акациите“ токът буквално липсва.

Във Варна поскъпването е с 2,38%. В местността „Боровец“ обаче качеството му е проблемно.

В Южна България сметките нарастват с 3,24 на сто. Хората обаче не знаят за какво ще бъдат използвани парите.

Въпрос, който от КЕВР често поставят на електроразпределителните дружества.

#ток и парно #увеличение #Пламен Младеновски #ток #КЕВР

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