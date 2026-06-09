Шефът на КЕВР: Предложените цени за тока и парното от 1 юли са реалистични

Предложените цени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) към настоящия момент са реалистични, каза председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски, след като по-рано днес Комисията проведе обществени обсъждания за новите цени от 1 юли.

Регулаторът предлага цената на електроенергията за бита да се повиши средно с 3 на сто от 1 юли, а на топлинната енергия средно с 4,58 процента.

Младеновски допълни, че трябва да се отчита и геополитическата обстановка, и нестабилността на цените на петрола и природния газ:

"Към момента това, което ни спасява като държава, е азерският договор. В скоро време и там цената би трябвало да се актуализира, защото е привързана към цената на петрола и ако не се успокоят нещата в Персийския залив, може би ще бъдем свидетели на по-висока цена на природния газ. Този фактор сме го предвидили консервативно, но все пак няма как да увеличим топлинната енергия, така че да бъде невъзможно за хората да я плащат, така че част от нея ще бъде поета от дружествата, ако това се случи."

Той добави, че се надява да няма промяна на цената от 1 януари следващата година. По думите му както всяка година, така и тази КЕВР е приложила рестриктивен поход по отношение на исканото увеличение на разходите от дружествата и смята, че е постигнат добър резултат.

"Цените трябва да са на първо място справедливи и икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща и не можем да се съобразим напълно с исканията на дружествата", отбеляза Младеновски.

Относно поскъпването на електроенергията, той каза, че предлаганото изменение е под нивото на инфлацията. Все пак 3 процента от средната сметка за ток са под 1 евро, допълни той.