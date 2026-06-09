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Омбудсманът настоява КЕВР да преразгледа новите цени на парното

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Омбудсманът настоява КЕВР да преразгледа новите цени на парното
Снимка: БГНЕС/Архив
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Омбудсманът Велислава Делчева изпрати отново становище до председателя на Комисия за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски с призив за допълнителен преглед на проекта за нови цени на топлинната енергия, които трябва да влязат в сила от 1 юли 2026 г.

Общественият защитник отчита, че регулаторът е ограничил първоначалните искания на топлофикационните дружества за средно увеличение от 30,65% до 4,58%. Делчева обаче предупреждава, че дори ограничено завишение ще се отрази върху домакинствата.

В становището си Делчева поставя акцент и върху необходимостта от по-строг контрол върху технологичните загуби по топлопреносните мрежи. Отбелязва, че според данните на КЕВР топлофикационните дружества продължават да отчитат загуби, значително по-високи от средните за Европа, като при "Топлофикация София" ЕАД този показател се е влошил значително през последните години.

Омбудсманът посочва и многобройните сигнали от граждани за аварии по мрежата, довели до течове на гореща вода, наводнения и риск за здравето и имуществото на хората. Делчева настоява за по-ефективни мерки за намаляване на загубите, както и за контрол върху изпълнението на ремонтните и инвестиционните програми на дружествата.

В заключение тя призовава КЕВР да използва всички възможни механизми за ограничаване на ръста на цените и да убеди потребителите, че са изчерпани всички резерви преди приемането на окончателното решение.

"Заявявам становище за преразглеждане на проекта за нови цени на топлинната енергия от 1 юли 2026 г., което да убеди потребителите, че КЕВР е използвала всички възможни резерви и инструменти за ограничаване нарастването на цените", категоричен е Делчева.

#Велислава Делчева #цени на парното #цени на парното и топлата вода #омбудсман #КЕВР

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