Пеп Гуардиола се срещна с вече пораснал фен на Сити отново след 10 години

Трогателна среща между Пеп Гуардиола и вече порасналия фен на Манчестър Сити Брейдън Бент развълнува футболните фенове.

През 2016 г., когато Гуардиола пристига в Сити, клубът заснема видео със 7-годишния Брейдън. По време на разходка с такси, момчето казва на новия мениджър: „С теб ще спечелим всичко, но къде ще държим всички трофеи?“

Десет години по-късно, след като Гуардиола донесе 20 трофея на клуба, той изпълни обещанието си. Преди да се раздели с „гражданите“, испанецът отново се срещна с Брейдън и го заведе в залата с трофеите на клуба. Двамата си направиха снимка пред витрините, пълни с отличия, а срещата завърши с емоционална прегръдка.

Днес Брейдън е на 17 години и работи като спортен инфлуенсър, включително и в проекти на самия клуб. Видеото от повторната им среща беше публикувано от Сити и бързо стана популярно в социалните мрежи.