Китай успешно извърши първо изстрелване на нова ракета-носител

Китай успешно извърши първото изстрелване на новата ракета-носител Long March-12 от космодром във вътрешна Монголия. Ракетата изведе в орбита 10-та партида комуникационни спътници.

Първата степен е проектирана за многократна употреба, но при дебютния полет не беше направен опит за нейното връщане. Подобен тест се планира при бъдещи мисии.

Long March-12 е висока 72 метра, с диаметър 4,37 метра и може да извежда значителни товари в ниска околоземна орбита.

До момента в орбита са изпратени над 160 спътника, а до края на 2030 г. се предвижда броят им да надхвърли 10 000.