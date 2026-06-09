Заснеха голяма бяла акула в Средиземно море

Водолази от неправителствена организация заснеха първите подводни кадри на голяма бяла акула в Средиземно море. Видеото е направено на 40 метра дълбочина в открити води между Сицилия и Тунис.

Предполага се, че заснетата акула е едър мъжки екземпляр.

Водолазите са се озовали близо до внушителния хищник по време на акция за отстраняване на изоставени рибарски мрежи.

Големите бели акули рядко навлизат в Средиземно море от Атлантическия океан.