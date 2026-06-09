Звездата от „Игра на тронове“ Уна Чаплин гостува на AniVenture Comic Con

Звездата от „Игра на тронове“ и новата сага на „Аватар“ Уна Чаплин ще бъде специален гост на AniVenture Comic Con 2026. Събитието ще се проведе в София в средата на юли.

Уна е добре позната с ролята на Талиса Старк в „Игра на тронове“, а съвсем наскоро се присъедини към вселената на „Аватар“ в образа на Варанг. По време на фестивала актрисата ще участва в специален панел, където ще разкаже повече за работата си по едни от най-популярните продукции на последното десетилетие.

Уна Чаплин е внучка на легендарния Чарли Чаплин и се присъединява към впечатляващия списък от гости на фестивала.