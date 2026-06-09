Гонките в София: МВР посочи рисковите булеварди, Столичната община планира писта

МВР вече знае кои са местата, на които се правят гонки в страната, а властта планира да направи и специална карта за тях. Засега обаче от областните дирекции отказват да предоставят данни за най-проблемните отсечки. В София джигитите залагат на прави участъци, на които лесно се вдига висока скорост. Обществена тайна е, че като такива се ползват бул. „Александър Малинов“, „Цариградско шосе“, Околовръстният път, бул. „България“, „Черни връх“, „Сливница“ и „Челопешко шосе“. Според експерти на всеки един от тези участъци поне веднъж е ставал инцидент с жертва.

За да избегне бъдещи трагедии на пътя, Столичната община търси вариант за изграждане на писта до София, на която всеки любител на високите скорости да може да упражнява уменията си в сигурна среда. Администрацията вече търси подходящ терен.

Столичният кмет Васил Терзиев е убеден, че писта в София ще има, въпреки че докладът за изграждането ѝ още не е минал през Общинския съвет.

Васил Терзиев, кмет на София: „Има консенсус между общинските съветници и нас като администрация, че това нещо трябва да го направим. Даваме възможност на тези, които търсят определено усещане, да има къде да го изразят или да намерят нужния адреналин, но да не го правят за сметка на всички хора, които търсят нормален живот и сигурност.“

При липсата на писта можем да усетим адреналина от високата скорост с автомобилен симулатор.

Денис Стойнев, основател на центрове с автомобилни симулатори: „Когато дойдете на симулатор в такива центрове като нашите, вие може да придобиете реални умения и да тествате колите на техния лимит. Дори и да изгубите контрол тук има рестарт, докато на улицата рестарт няма.“

Общините подновиха искането си да получават част от глобите за нарушения на пътя, наложени чрез общински камери.

Васил Терзиев, кмет на София: „За да можем да разполагаме с необходимия ресурс да инвестираме в камери и във всичко друго, което е необходимо за подобряване на пътната безопасност.“

От Асоциацията на пострадалите при катастрофи предлагат проблемът с гонките да се реши с монтиране на радари за шум.

Владимир Тодоров, Асоциация на пострадалите при катастрофи: „Те правят снимки не при превишена скорост, а при превишаване на шумовите норми и това се използва като доказателство и за санкции. Такъв тип шумови радари могат да се въведат в България, да се сертифицират и да започнат да се борят с тези нарушители.“

Според експертите по-голям контрол на пътя може да се постигне само с активна комуникация между институциите.