БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бюджетната комисия прие на първо четене тегленето на нов...
Чете се за: 03:17 мин.
Любомир Николов е новият и.д. главен секретар на МВР
Чете се за: 01:17 мин.
Съдът остави за постоянно в ареста единия обвиняем за...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ДОМАКИНСТВОТО ЗА "ЕВРОВИЗИЯ" 2027

Директорът на "Евровизия" връчи официалния "Въвеждащ пакет на домакина" на Милена Милотинова и БНТ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Запази
Директорът на "Евровизия" връчи официалния "Въвеждащ пакет на домакина" на Милена Милотинова и БНТ
Слушай новината

Генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова получи официалния "Въвеждащ пакет на домакина" (Welcome Pack) от директора на "Евровизия" Мартин Грийн за подготовката на следващото издание на конкурса, което ще се проведе в България през 2027 г.

Пакетът се връчва от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) на обществената медия, която поема домакинството на конкурса, и съдържа ключови документи, организационни насоки и практически указания за подготовката и провеждането на събитието. Той предоставя рамката за работа по всички основни аспекти на домакинството – от организацията и продукцията до координацията с EBU и международните партньори.

"Честито на DARA, БНТ и България за победата. Вече официално сте домакин на "Евровизия 2027", каза Мартин Грийн.

От своя страна Милена Милотинова подчерта значението на домакинството на БНТ и България на предстоящото издание на песенния конкурс, на партньорството с EBU и подкрепата, която организацията оказва на обществените медии при реализирането на едно от най-мащабните музикални събития в света.

"Надявам се с общи усилия да направим така, че България да бъде отличен домакин на предстоящото издание на "Евровизия", заяви генералният директор на БНТ Милена Милотинова.

#Мартин Грийн #"Евровизия 2027" #Милена Милотинова #евровизия #домакинство #БНТ

Водещи новини

Дилъри на книжки: В Чехия предлагат услугите си във фейсбук групи
Дилъри на книжки: В Чехия предлагат услугите си във фейсбук групи
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
100 000 евро обезщетение за Явор Златанов заради "Осемте джуджета" 100 000 евро обезщетение за Явор Златанов заради "Осемте джуджета"
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8% Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8%
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
След оставката на Георги Кандев: Директорът на СДВР Любомир Николов поема поста След оставката на Георги Кандев: Директорът на СДВР Любомир Николов поема поста
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Военният министър: Не предвиждаме предоставянето на повече...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Директорът на "Евровизия" Мартин Грийн: България...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Съдът остави за постоянно в ареста единия обвиняем за катастрофата...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
15-годишният загинал в катастрофа в Тетевенско, се успал за училище...
Чете се за: 01:37 мин.
Регионални
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ