Директорът на "Евровизия" връчи официалния "Въвеждащ пакет на домакина" на Милена Милотинова и БНТ

Генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова получи официалния "Въвеждащ пакет на домакина" (Welcome Pack) от директора на "Евровизия" Мартин Грийн за подготовката на следващото издание на конкурса, което ще се проведе в България през 2027 г.

Пакетът се връчва от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) на обществената медия, която поема домакинството на конкурса, и съдържа ключови документи, организационни насоки и практически указания за подготовката и провеждането на събитието. Той предоставя рамката за работа по всички основни аспекти на домакинството – от организацията и продукцията до координацията с EBU и международните партньори.

"Честито на DARA, БНТ и България за победата. Вече официално сте домакин на "Евровизия 2027", каза Мартин Грийн.

От своя страна Милена Милотинова подчерта значението на домакинството на БНТ и България на предстоящото издание на песенния конкурс, на партньорството с EBU и подкрепата, която организацията оказва на обществените медии при реализирането на едно от най-мащабните музикални събития в света.