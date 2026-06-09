Директорът на "Евровизия" Мартин Грийн: България впечатлява с бърза реакция при подготовката

България получи висока международна оценка за безпрецедентно бързата си и професионална подготовка за домакинството на "Евровизия 2027", след като само в рамките на кратък период страната е организирала ключовите етапи по провеждането на престижното събитие. Това стана ясно след среща между вицепремиера Иво Христов, директора на "Евровизия" Мартин Грийн и генералния директор на БНТ Милена Милотинова.

Отчетен беше значителен напредък в подготовката на България за домакинството на музикалния конкурс.

Мартин Грийн подчерта, че бързината и ефективността, с които българското правителство и държавните институции са организирали необходимите дейности, са направили силно впечатление.

"България впечатли всички ни с изключително бързата си реакция и професионалния подход към подготовката. Няма друг подобен случай в историята на конкурса. Това ни дава сериозни основания да очакваме успешно домакинство и едно наистина незабравимо културно събития", заяви Грийн.

Вицепремиерът Иво Христов изрази признателност към певицата DARA, чиято победа даде възможност на България да бъде домакин на "Евровизия" догодина.

"Това е изключителна възможност да представим пред света богатата си култура, творческия си потенциал и да реализираме дългосрочни ползи за страната", заяви Христов.

Вицепремиерът подчерта, че домакинството на "Евровизия" предоставя уникална възможност страната ни да популяризира своето културно наследство пред международна аудитория и да генерира значителни икономически и имиджови ползи.

Разговорът се проведе в рамките на активната подготовка за домакинството, като бяха обсъдени и следващите стъпки по организацията на събитието.