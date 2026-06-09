БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бюджетната комисия прие на първо четене тегленето на нов...
Чете се за: 03:17 мин.
Любомир Николов е новият и.д. главен секретар на МВР
Чете се за: 01:17 мин.
Съдът остави за постоянно в ареста единия обвиняем за...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Израел нанесе удари срещу ливанския град Тир

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Водещото от света. Американски хеликоптер се разби в Ормузкия проток. Двамата пилоти са спасени, съобщи президентът Доналд Тръмп. Не е ясно дали машината е била свалена от ирански огън.
На втория фронт- Израел нанесе удари срещу ливанския град Тир, след като за първи път предупреди целия град да се евакуира. В нареждането беше споменат и християнския квартал на Тир, където според Тел Авив са се установили бойци на „Хизбула".

Израел препоръча на жителите на Тир да се евакуират към северния бряг на река Захрани и нанесе един от най-смъртоносните удари срещу историческото пристанище от началото на войната с Хизбула, които убиха най-малко 9 души. Премиерът на Израел отново потвърди, че страната му има право на самозащита.

Бенямин Нетаняху, премиер на Израел: „Казвам ви това, скъпи граждани на Изарел, както го казвам на моя приятел президента Тръмп - с единство, решителност и разум ще защитим държавата Израел и ще възстановим сигурността на север.“

„Биби, по-добре бъди внимателен или много скоро ще останеш сам!". Това е било предупреждението на Доналд Тръмп към съюзника му Нетаняху в телефонен разговор. Тръмп е предупредил израелския лидер да не се връща към война с Иран. Техеран заяви, че няма да сключи каквото и да е мирно споразумение с Вашингтон, ако примирието не обхване и Ливан. Стопанинът на Белия дом обаче е оптимист.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „В последните стъпки сме на това, което ще бъде много, много добра сделка, която по никакъв начин няма да позволи ядрени оръжия, а протокът ще се отвори веднага след подписването, което може да стане след два-три дни.“

Жителите на Техеран са недоверчиви.

Мохамадхосеин, жител на Техеран: „Мисля, че войната с Израел със сигурност ще продължи, рано или късно. Дори ако има прекратяване на огъня със Съединените щати, Израел ще действа самостоятелно и ще извършва атаки отново."

Сигнал за раздвижване на безрезултатните засега преговори за мир е срещата на началника на ливанската армия с пакистанския главнокомандващ в град Равалпинди.

#ливанския град #удари #тир #Израел

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно има гонки
2
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно...
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе"
3
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката...
Ръководителят "Транспорт" на частния превозвач от катастрофата на "Челопешко шосе" пред БНТ
4
Ръководителят "Транспорт" на частния превозвач от...
"Зеленият ринг" на София ще свързва над 30 квартала с 30-километров линеен парк
5
"Зеленият ринг" на София ще свързва над 30 квартала с...
Експеримент на мястото на катастрофата на „Челопешко шосе“ показва проблеми с видимостта и инфраструктурата
6
Експеримент на мястото на катастрофата на „Челопешко...

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
5
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
6
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...

Още от: Близък изток

Ескалацията в Близкия изток: Израел и Иран обявиха край на размяната на удари
Ескалацията в Близкия изток: Израел и Иран обявиха край на размяната на удари
Нетаняху направи обръщание към нацията, в което заяви, че Иран и "Хизбула" са по-слаби от всякога Нетаняху направи обръщание към нацията, в което заяви, че Иран и "Хизбула" са по-слаби от всякога
Чете се за: 05:47 мин.
Иран обяви край на военните операции срещу Израел Иран обяви край на военните операции срещу Израел
Чете се за: 03:27 мин.
Два месеца след примирието: Размяна на удари между Израел и Иран Два месеца след примирието: Размяна на удари между Израел и Иран
Чете се за: 03:02 мин.
Поредна размяна на удари между Израел и Иран Поредна размяна на удари между Израел и Иран
Чете се за: 01:00 мин.
Иран изстреля ракетни удари срещу Израел Иран изстреля ракетни удари срещу Израел
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Дилъри на книжки: В Чехия предлагат услугите си във фейсбук групи
Дилъри на книжки: В Чехия предлагат услугите си във фейсбук групи
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
100 000 евро обезщетение за Явор Златанов заради "Осемте джуджета" 100 000 евро обезщетение за Явор Златанов заради "Осемте джуджета"
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8% Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8%
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
След оставката на Георги Кандев: Директорът на СДВР Любомир Николов поема поста След оставката на Георги Кандев: Директорът на СДВР Любомир Николов поема поста
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Военният министър: Не предвиждаме предоставянето на повече...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Директорът на "Евровизия" Мартин Грийн: България...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Съдът остави за постоянно в ареста единия обвиняем за катастрофата...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
15-годишният загинал в катастрофа в Тетевенско, се успал за училище...
Чете се за: 01:37 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ