Водещото от света. Американски хеликоптер се разби в Ормузкия проток. Двамата пилоти са спасени, съобщи президентът Доналд Тръмп. Не е ясно дали машината е била свалена от ирански огън.

На втория фронт- Израел нанесе удари срещу ливанския град Тир, след като за първи път предупреди целия град да се евакуира. В нареждането беше споменат и християнския квартал на Тир, където според Тел Авив са се установили бойци на „Хизбула".

Израел препоръча на жителите на Тир да се евакуират към северния бряг на река Захрани и нанесе един от най-смъртоносните удари срещу историческото пристанище от началото на войната с Хизбула, които убиха най-малко 9 души. Премиерът на Израел отново потвърди, че страната му има право на самозащита.

Бенямин Нетаняху, премиер на Израел: „Казвам ви това, скъпи граждани на Изарел, както го казвам на моя приятел президента Тръмп - с единство, решителност и разум ще защитим държавата Израел и ще възстановим сигурността на север.“

„Биби, по-добре бъди внимателен или много скоро ще останеш сам!". Това е било предупреждението на Доналд Тръмп към съюзника му Нетаняху в телефонен разговор. Тръмп е предупредил израелския лидер да не се връща към война с Иран. Техеран заяви, че няма да сключи каквото и да е мирно споразумение с Вашингтон, ако примирието не обхване и Ливан. Стопанинът на Белия дом обаче е оптимист.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „В последните стъпки сме на това, което ще бъде много, много добра сделка, която по никакъв начин няма да позволи ядрени оръжия, а протокът ще се отвори веднага след подписването, което може да стане след два-три дни.“

Жителите на Техеран са недоверчиви.

Мохамадхосеин, жител на Техеран: „Мисля, че войната с Израел със сигурност ще продължи, рано или късно. Дори ако има прекратяване на огъня със Съединените щати, Израел ще действа самостоятелно и ще извършва атаки отново."

Сигнал за раздвижване на безрезултатните засега преговори за мир е срещата на началника на ливанската армия с пакистанския главнокомандващ в град Равалпинди.