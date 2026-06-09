След оставката на Георги Кандев: Директорът на СДВР Любомир Николов поема поста

Досегашният директор на Столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов е новият професионален ръководител на МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че Николов става и. д. главен секретар на министерството.

Заради неочакваната оставка на Георги Кандев вътрешният министър се нуждае от време, за да избере титуляр на поста. Още при съставянето на правителството стана ясно, че намеренията на управляващите са именно оттеглилият се Кандев да бъде редовен главен секретар.

Николов е служител на МВР от 25 години. Работил е в "Икономическа полиция", както и в отдел "Фалшификации" в ГДБОП. Познат е като един от експертите в разследването на фалшиви пари. През юни 2021 г. тогавашният служебен вътрешен министър Бойко Рашков го назначава за зам.-директор на ГДБОП. От февруари до април 2023 г., когато служебен министър е Иван Демерджиев, Николов временно ръководи областната дирекция на полицията в Хасково, след което се връща като зам.-директор на ГДБОП. На 19 юни 2023 г., когато вече Калин Стоянов е министър на вътрешните работи, Любомир Николов е назначен за директор на СДВР.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Това беше изненадваща ситуация. Сега ще има заместник-главен секретар, който ще изпълнява функциите на главен секретар, така както беше и при г-н Кандев. В момента, в който се убедим кой е правилният избор, ще има и титуляр."

Сега един от заместник-директорите на СДВР ще поеме управлението на столичната полиция до назначаването на титуляр на поста.