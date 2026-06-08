Изненадваща оставка в МВР: Георги Кандев се оттегля като главен секретар (ОБЗОР)

Главният секретар на МВР Георги Кандев напуска Вътрешното министерство. Той е подал изненадващо оставка пред вътрешния министър. А новината се разбра от пост на Кандев във Фейсбук. Оставката предизвика задочен сблъсък между Кандев и министър Иван Демерджиев.

По думите на Демерджиев Кандев изненадващо е подал оставка, след като по време на сутрешната оперативка нямало индикации за такива намерения. Бил посочил лични мотиви. В поста, с който досегашният главен секретар обяви, че напуска системата, Георги Кандев пише, че е поставен "да избира между поста и принципите си". И допълва, че да обещава действия, когато му се налага да мълчи, е невъзможно.

Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира, че не е достойно, когато подаваш оставка да мълчиш, а с пост във Фейсбук да излагаш мотиви, които си премълчал.





Кандев пише, че е поставен "да избира между поста и принципите си", което за него е невъзможно. Без да дава конкретни примери той казва, че да обещава действия, когато му се налага да мълчи, е също невъзможно. И припомня работата си по време на изборите и разбиването на схемите за търговия с вот, когато е действал в условия на свобода и подкрепа. Сега пише, че носи отговорност за решения, които не взема и е фасада, която не искал да подпира с името си.

Георги Кандев беше назначен за главен секретар на МВР от служебното правителство на Андрей Гюров. След това остана на поста и при редовния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, който каза, че харесва работата му. В момента заема поста като изпълняващ длъжността. По-рано той качи емоционално видео в социалните мрежи, в което споделя лични моменти от професионалния си път.

В поста, с който Георги Кандев обявява, че напуска МВР пише, че носи униформата си със съзнанието, че полицаят не трябва да е удобен, а полезен. И заявява, че няма да бъде човекът, който просто ще гледа страшно в камерите.

Георги Кандев, и.д. главен секретар на МВР в оставка: "30 години нося униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъда човекът, който просто ще гледа страшно в камерите."

И допълва, че не иска да носи отговорност за решения, които не взема и за фасада, която не иска да подпира с думите си.

Георги Кандев, и.д. главен секретар на МВР в оставка: "Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам, и за фасада, която не искам да подпирам с името си."

Вътрешният министър първи коментира оставката. Иван Демерджиев заяви, че е изненадан първо, че професионален ръководител напуска системата.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "По собствена воля, без да изложи мотиви. Разбира се, попитах го съвсем ясно и директно дали има такива мотиви. Той не изложи пред мен подобни. Посочи причини от изцяло личен характер, които не смятам, че трябва да споделям с вас. Но смятам нещо друго. Възпитан съм, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. Ако г-н Кандев е имал нещо да каже, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не чрез четен пост във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно. Не само защото никой не му е пречил. Знаете още от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие. Многократно съм го заявявал още преди встъпването си в длъжност. И в нито един момент той не е усещал нищо друго освен подкрепа в работата си."

Малко по-късно Георги Кандев публикува емоционално изявления в социалната мрежа, без да коментира думите на Иван Демерджиев.

Георги Кандев, и.д. главен секретар на МВР: "Нашата професия е такава, че ние работим непрекъснато с хора и всеки фалш и лицемерие, всяка изкуственост се усеща веднага. Това е много важно за нашата професия - говори със сърцето и душата си. Ако го има в тебе те ще те разберат. Аз съм второ поколение. Баща ми беше такъв. 2016 г. почина и аз съм сигурен, че някъде от горе се гордее с мен."

Иван Демерджиев заяви, че не е имал нито повод, нито намерение да иска оставката на Георги Кандев.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "При положение, че преди един час съм получил заявлението му и не съм имал никакво намерение, съмнение или повод да искам оставката му, няма как да е имало такова обсъждане. Аз не мога да не приема оставка, когато тя е изразено желание на някого, който очевидно е мотивиран да я подаде. Защо и как – знае той. Пожелавам му успех, включително и в бъдещата му политическа кариера. Но когато в окото на бурята излезеш и оставиш хората си, за мен това не е особено похвално поведение. Нито аз, нито политическото ръководство сме били подготвени за подобно развитие. Не сме обмисляли този вариант. Включително и тази сутрин проведохме оперативка с господин Кандев в пълен състав и нямаше никакви индикации от негова страна за подобно решение. Законът ще бъде спазен. Той предвижда това, което казахте, и ние ще помислим как да предложим фигура, която успешно да се справи с тази задача."

Георги Кандев беше назначен за и.д. главен секретар на МВР от служебното правителство на Андрей Гюров. Остана на поста и при редовния кабинет. А Иван Демерджиев още преди да стане министър многократно казваше, че харесва работата му.