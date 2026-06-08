БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и...
Чете се за: 01:07 мин.
След репортаж на БНТ: МВнР с позиция за Ива Михайлова от...
Чете се за: 04:07 мин.
Властта представя инициативата "Кошница с...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е невъзможно

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази
Георги Кандев
Снимка: БТА
Слушай новината

Главният секретар на МВР Георги Кандев напуска институцията, съобщи самият той в профила си във Фейсбук.

"Днес напускам МВР. Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча - също. Разбрах посланието. 30 години нося униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъда човека, който просто ще гледа страшно в камерите. Моята задача винаги е била да търся истината, да нося отговорност и да вземам решения, когато е трудно. В месеците преди изборите доказах, че мога да я изпълня, когато имам свобода и подкрепа. Всички полицаи го доказахме. Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, която не искам да подпирам с името си. За доверието на хората няма указ", написа Кандев.

#Георги Кандев #главен секретар на МВР #МВР

Последвайте ни

ТОП 24

Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да напусне Кочани, за да се лекува в България
1
Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да напусне Кочани,...
От първо лице за катастрофата: Говорят пожарникарите и очевидецът, подал сигнал на 112
2
От първо лице за катастрофата: Говорят пожарникарите и очевидецът,...
Съдът ще гледа мерките на задържаните за тежката катастрофа на „Челопешко шосе“
3
Съдът ще гледа мерките на задържаните за тежката катастрофа на...
Книжките на шофьорите от кървавата гонка на "Челопешко шосе" са валидни, но ще проверяват как са издадени
4
Книжките на шофьорите от кървавата гонка на "Челопешко...
Кой премахна оградата в местността Баба Алино?
5
Кой премахна оградата в местността Баба Алино?
Възстановено е движението от Смолян към Пампорово по авариен обходен път
6
Възстановено е движението от Смолян към Пампорово по авариен...

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
2
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
3
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
4
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
5
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
6
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...

Още от: Сигурност и правосъдие

Президентът Йотова за дрона в Констанца: МО реагира светкавично и адекватно, няма опасност за българските граждани
Президентът Йотова за дрона в Констанца: МО реагира светкавично и адекватно, няма опасност за българските граждани
Разбиха нарколаборатория в апартамент в Бургас Разбиха нарколаборатория в апартамент в Бургас
Чете се за: 00:55 мин.
Съдът ще гледа мерките на задържаните за тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ Съдът ще гледа мерките на задържаните за тежката катастрофа на „Челопешко шосе“
9022
Чете се за: 01:47 мин.
Четири военни цистерни на САЩ излетяха от София Четири военни цистерни на САЩ излетяха от София
Чете се за: 00:15 мин.
Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да напусне Кочани, за да се лекува в България Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да напусне Кочани, за да се лекува в България
15311
Чете се за: 03:30 мин.
Полицията с нова акция в Благоевград, под лупа са заведения, автомобили и рискови лица Полицията с нова акция в Благоевград, под лупа са заведения, автомобили и рискови лица
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е невъзможно
Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Верижна катастрофа блокира движението по пътя Слънчев бряг – Бургас (СНИМКИ) Верижна катастрофа блокира движението по пътя Слънчев бряг – Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Властта представя инициативата "Кошница с грижа": Намаляват с 15% цените на основните продукти Властта представя инициативата "Кошница с грижа": Намаляват с 15% цените на основните продукти
Чете се за: 02:17 мин.
Политика
След репортаж на БНТ: МВнР с позиция за Ива Михайлова от Кочани – ще продължим да ѝ оказваме подкрепа След репортаж на БНТ: МВнР с позиция за Ива Михайлова от Кочани – ще продължим да ѝ оказваме подкрепа
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Президентът Йотова за дрона в Констанца: МО реагира светкавично и...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Разказ от първо лице за строителството на Баба Алино: Обектът...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Книжките на шофьорите от кървавата гонка на "Челопешко...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Расте броят на жертвите при земетресението във Филипините (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ