Отменя се летния фестивал "Опера на площада" на Софийската опера и балет

Софийската опера и балет отменя всички спектакли от летния фестивал "Опера на площада", планиран между 9 юли и 9 август, включително "Селска чест", "Палячи", "Клетниците", "Рилският пустиник" и "Турандот".

Причината е липсата на държавен бюджет за 2026 година и наложените финансови ограничения.

Зрителите, които вече са купили билети, ще могат да ги заменят за други спектакли от програмата на операта, да получат ваучер на същата стойност или да поискат възстановяване на сумата. Заявления ще се приемат от 11 юни до 31 юли.