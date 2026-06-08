Уникална археологическа находка в делтата на река Нил

Необичайна находка изненада археолозите в Египет. При разкопки в делтата на Нил, те откриха древен гръко-римски некропол с цветни саркофази, гробници и останки, разкриващи погребалните практики от преди хиляди години.

Истинската изненада са погребенията на глигани, което е изключително рядко за древен Египет. Според учените, животните може да са били свързани с бога Сет – символ на хаоса и силата.

Разкопките в Тел Ком Азиза показват, че преди да стане гробище, мястото е било оживено селище с работилници, пещи, съдове за храна и следи от всекидневния живот на древните египтяни.