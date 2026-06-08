Протест срещу Световното първенство по футбол в Мексико

Мексикански активисти протестираха срещу световното по футбол. Те излязоха пред емблематичния стадион „Ацтека“ в Мексико Сити, където ще се играят 5 мача от Мондиала, включително откриващият на 11 юни.

Протестиращите твърдят, че първенството прикрива сериозни социални проблеми като изчезнали хора в страната и изселвания на местни общности заради мащабни проекти около турнира.

Демонстрантите отправяха лозунги срещу FIFA, драскаха по плакати и подхвърляха футболни топки с лицата на Доналд Тръмп и действащия президент на Мексико Клаудия Шейнбаум.

Изписаха и посланието "Вие броите голове, ние броим изселвания", противопоставяйки футболните емоции срещу реалните човешки съдби, които чуждестранните гости не виждат.