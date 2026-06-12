Новините 12.06.2026 г.

Акценти за деня:

БНТ даде старт на футболното лято

БНТ снощи даде старт на футболното лято с пряко излъчване на откриването на Световното първенство по футбол 2026. С пищна церемония в Мексико Сити започна най-големият футболен турнир в света. Зрителите на БНТ проследиха на живо спектакъла и първия мач от шампионата.

„Парад на професиите“ ще срещне ученици и родители с работодатели

Знаете ли, че в България има цели 142 различни професии, които децата могат да изберат за своето бъдеще? Много ученици познават само част от професиите, които съществуват у нас.

Фенове гадаят кога и къде ще се оженят Тейлър Суифт и Травис Келси

Феновете на Тейлър Суифт по целият свят гадаят кога и къде ще бъде сватбата на любимата им звезда. В интернет се появяват все повече предложения за бъдещата сватба на певицата Тейлър Суифт и нейният годеник Травис Келси.

Изложба в САЩ разказва за най-големите изчезвания в историята на Земята

Огромен тиранозавър Рекс посреща посетителите на нова изложба за най-големите изчезвания в историята на Земята. В музей в Кънектикът, САЩ, беше открита изложбата „Шестте изчезвания“, посветена на най-драматичните моменти в историята на живота на нашата планета.

Пазарен дебют за компанията на Илън Мъск SpaceX

Компанията за ракети и спътници на Илън Мъск SpaceX събра 75 милиарда долара от финансови институции, преди да започне да търгува акциите си на борсовия индекс NASDAQ. Това прави цена от 135 долара за акция.

11 юни е Международен ден на риса – най-голямата дива котка в Европа

Най-голямата дива котка в Европа има свой специален ден. На 11 юни се отбелязва Международният ден на риса – животно, което е сред най-редките обитатели на европейските гори.

Български ученици изпревариха САЩ в космически конкурс

Проектът FlorAstra („Цветя на звездите“), създаден от български ученици от Първа английска гимназия и 133-то СУ в София, спечели второ място на голям международен конкурс в САЩ.

Актьори от Пловдив обраха аплодисментите в Рим

За Пловдивския театър мечтата да среща изкуството си със света се сбъдва за пореден път. След „Одисей“ в Атина, сега произведенията на Алесандро Барико – световноизвестен италиански писател, преведен на над 40 езика, развълнуваха публиката във Вечния град.

СПОРТ

Любослав Пенев е новият старши треньор на Локомотив София

Любослав Пенев е новият старши треньор на Локомотив София. Легендарният централен нападател, който беше диагностициран с тежко заболяване и продължава своето лечение, си постави високи цели за новия сезон в Първа лига.

Въпреки скъпите билети: Футболни фенове от цял свят пристигат във Ванкувър за Световното

Фенове от цял свят пристигат във Ванкувър за Световното първенство по футбол, въпреки скъпите билети. За много запалянковци пътуването на Мондиал 2026 е повече от футболно приключение. Някои идват, за да почетат близки хора, а други – за да споделят незабравими мигове с семейството си.

Нургюл Салимова може да се състезава за друга държава

Българската шахматистка Нургюл Салимова може да се състезава за друга държава, а не за България. В сутрешни блок на БНТ тя обясни, че е принудена да вземе това решение, защото заради споровете в родния шахмат страната ни може да бъде извадена от най-престижните международни състезания.