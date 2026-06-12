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Премиерът Радев: Турция е поискала предоговаряне на договора с "Боташ"

Николай Минков от Николай Минков
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Премиерът Радев: Турция е поискала предоговаряне на договора с "Боташ"
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Турция е поискала предоговаряне на договора с "Боташ", заяви премиерът Румен Радев след участие в парламентарен контрол. Той коментира и други теми, като скандала с отменената от бившия шеф на ДАНС ексрадация на украинеца Олег Невзоров и причините за оставката на бившия главен секретар на МВР Георги Кандев.

Румен Радев увери, че се работи по предоговарянето на сделката с „Боташ“, но като част от едно по-голямо икономическо и енергийно споразумение с турската страна. Засегна и темата с американските военни самолети на летище „Васил Левски“ в София, като обясни, че се водят разговори те да бъдат пребазирани на военни летища.

Договорът с „Боташ“ е бил сред обсъдените теми между Румен Радев и външния министър на Турция Хакан Фидан вчера, но като част от по-голям пакет от проекти.

Румен Радев – министър-председател: „Турската страна иска да предоговаря, защото турската страна иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество не само в газовата сфера, но и в преноса на електрическа енергия. Има също така транспортни коридори, нови железопътни коридори, които планираме, и това е наистина да тръгне една нова жп линия.“

На въпрос как би коментирал облеклото на външния ни министър вчера при срещата ѝ с турския първи дипломат, Радев бе лаконичен.

Румен Радев – министър-председател: „Нямам афинитет към модата, повярвайте ми!“

Призова парламентът по-бързо да приеме промените в Закона за съдебната власт, за да има нов ВСС, който да избере и нов главен прокурор. Радев коментира и заявлението на бившия главен секретар на МВР Кандев за политически натиск.

Румен Радев – министър-председател: „Не, не стана ясно. Веднага след като разбрах, че той иска да бъде освободен от редиците на МВР, аз го поканих при мен. Изложи само и единствено лични мотиви и в никакъв случай служебни. Напротив, той сподели, че е изключително доволен от своята работа в МВР и от своите отношения с министър Демерджиев. Така че за мен този пост впоследствие е изненада.“

И съобщи, че е назначил проверка по скандала с отменената екстрадиция от ДАНС на украинеца Олег Невзоров, чиято компания построи незаконния град край Варна.

Премиерът припомни, че в края на месеца изтича срокът, даден на Съединените щати, за да преместят военните самолети-цистерни, които са пребазирани на летището в София.

Румен Радев – министър-председател: „Ние наистина дадохме едно достатъчно време на американската страна да има възможност да планира своите действия и да потърси нова локация навсякъде в Европа, където има такова базиране, което подпомага бойните действия в Иран. Такива военни самолети са базирани на военни летища, а не на граждански.“

Радев не изключи възможността самолетите да бъдат преместени на военните летища Граф Игнатиево или Безмер.

#премиера Румен Радев #Боташ #договор

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