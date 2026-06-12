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Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на българска монета от 2 евро, посветена на азбуката ни

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на българска монета от 2 евро, посветена на азбуката ни
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Държава от еврозоната официално е възразила срещу дизайна на предложена от България възпоменателна монета от 2 евро, посветена на българската азбука.

Държавите членки са били уведомени от София за това предложение на 20 май 2026 година, става ясно от изтекъл от Съвета на ЕС документ. В него името на държавата е заличено, а БНТ научи, че става въпрос за Гърция. Мотивите - ако има надпис на монетата “българска азбука” това може да даде повод и на други държави, които също използват кирилицата и са кандидати за членство по-късно да говорят съответно за македонска, украинска или сръбска азбука. В отговор на въпрос на БНТ от БНБ потвърдиха, че монетата е включена в Монетната програма на банката и процедурата по одобрението ѝ не е приключила. Коментар по темата направи и президентът Илияна Йотова.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Искам накрая, уважаеми колеги, да ви пожелая и кураж и смелост в отстояването на българския интерес, особено в последния казус с една претенция по отношение на една наша монета, юбилейна, в която пише "българска азбука". Струва ми се, че тук ние, всички, трябва да защитим своето право. Ние сме така отгледани, така откърмени и възпитани, нашата Кирилица е българската азбука. Аз правя вече три подред научни, световни форуми посветени на Кирилицата. Няма нито един учен от световна величина, независимо от коя страна и от коя точка на света идва, който да не употребява термина Българска азбука, създадена още в края на 9-и, началото на 10-и век в Преславските скриптории на Старата ни столица."

#държава-членка #българска азбука #2 евро #българска евромонета #държава #Гърция

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