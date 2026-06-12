Папа Лъв XIV: В известен смисъл всички сме мигранти

Папа Лъв XIV се срещна с мигранти на остров Тенерифе в последния ден от посещението си в Испания.



По време на разговора си с тях той заяви, че "в известен смисъл всички сме мигранти". По време на испанската си обиколка главата на Римокатолическата църква многократно прикани световните лидери да не сеят разединение и да се отнасят по-хуманно към принудените да напуснат родните си места.

Тенерифе, като част от Канарските острови, е един от основните входове в Европа за мигранти, които рискуват да стигнат до Стария континент по вода.



