Румен Радев с коментар за предоговарянето на споразумението с "Боташ"

Премиерът Румен Радев и петима министри от правителството ще участват в парламентарния контрол. Една от основните теми, които засегна пред журналисти Румен Радев, е възможността за предоговаряне на споразумението с „Боташ“, след разговорите му с турския външен министър. Той обясни, че този договор трябва да се разглежда като част от едно по-широко споразумение между двете държави, което се отнася до свързаността, няколкото зелени коридора, които в момента разработва Турция, нова жп линия и нови контролно-пропускателни пунктове.

Румен Радев - министър-председател: „Да, това е част от тези разговори. Именно поради повишеното търсене на сигурност, необходимостта от диверсификация и нашето географско положение, както и възможностите на нашите енергийни системи, „Боташ“ е част от всички тези инициативи. Разбира се, турската страна иска предоговаряне, защото желае да задълбочим нашето енергийно сътрудничество — не само в газовата сфера, но и в преноса на електрическа енергия. Има също така транспортни коридори, нови железопътни линии, които планираме, и това наистина трябва да доведе до изграждането на нова жп връзка.“

По повод публикации на бившия главен секретар Кандев, че е имало натиск срещу него и затова е напуснал, Румен Радев обясни, че е поискал среща и е разговарял с него, но в рамките на тази среща Кандев е изтъкнал само лични мотиви за решението си да се откаже от поста главен секретар на МВР.

По темата за екстрадицията на Невзоров - човекът, който стои зад незаконния град край Варна, заповедта е била издадена от бившия шеф на ДАНС Деньо Денев, а впоследствие със същата заповед той е отменил своето решение.

Премиерът Радев заяви, че се работи за изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. Също така той коментира и продължаващото присъствие на американските самолети C-130 на Летище София. Заяви, че вече са обяснили на американската страна, че практиката е такива военни самолети да бъдат базирани на военни летища. Те са запознати със становището на България и с възможността те да бъдат евентуално пребазирани на летище „Граф Игнатиево“ или летище „Безмер“.

По повод възможността за бърза промяна в законодателната и съдебната система той призова Народното събрание да направи необходимите законови промени и да бъдат приети правила, по които по прозрачен начин да бъде сменен и Висшият съдебен съвет.

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