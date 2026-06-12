Слав Петков: Спортът променя живота на децата със синдром на Даун

От 13 до 19 юни в София ще се проведе световното първенство за спортисти със синдром на Даун. То ще събере над 400 състезатели от 27 държави и е първо по рода си не само за България, но и за Източна Европа. В студиото на "100"% Будни" гостува президентът на Федерацията по адаптирана физическа активност Слав Петков.

Атлетите ще участват в пет спорта - лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса. България ще бъде представена от 20 състезатели във всички дисциплини.

Той коментира липсата на условия за подготовка на децата със синдром на Даун.

"Няма нито добра инфраструктура, нито добра социална политика на този етап. Но аз съм оптимист, че с такива инициативи ние ще промениме не само стигмата в хората, която е насочена към тези хора, но институциите да се съзират, че трябва да работиме наистина в насока развитие на техните възможности", заяви Петров.

"Хората трябва да видят, не е трудно, не е сложно да се работи с тях. Да, по-специфично е, изисква доста търпение, но резултатите са на лице и това, което виждаме, всеки един ден е благодат аз да съм част от тях", добави президентът на Федерацията по адаптирана физическа активност.

Той добави, че спортът променя живота на децата със синдром на Даун.

"Спортът им дава една отправна точка, която те могат да преследват и същевременно да имат мечти, за да я преследват", каза Слав Петков, който отбеляза и че българските състезатели имат вече големи успехи.

"Ние трябва да изкараме тези деца от домовете и да ги вкараме не само в спортните бази. Те трябва да излезнат навън, трябва да се покажат, хората да не се притесняват, че има такива деца и да ги запишат да спортуват. Това е задължително", категоричен бе той.

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