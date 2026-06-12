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Кметът на Царево: Процедурата за Бутамята е спазена

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Снимка: БТА/Архив
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Според прокуратурата по казуса с терена зад плаж „Бутамята“ край Синеморец са установени нарушения при процедурата по отдаване под наем на близо 35 декара общинска земя за разполагане на кемпери, каравани и палатки. Според кмета на Царево фокусът по казуса постепенно се измества от начина на провеждане на търга към решенията, с които са определени имотите за разполагане на кемпери, каравани и палатки.

„Обърнете внимание, че фокусът от казуса за провеждането на търга изведнъж се премести в решенията, с които сме определили тези имоти. Тоест първоначално се твърдеше за нередност в самия търг, сега отиваме в нередност.“

Киров подчерта, че решенията на Общинския съвет са били изпратени както до областната администрация, така и до прокуратурата за осъществяване на контрол.

„И двете решения от януари и февруари не са оспорвани, не са коментирани, не са връщани за преразглеждане. Това е малко притеснително.“

По думите му прокуратурата има право да оспори решенията пред съда, но според общината част от твърденията не съответстват на действащото законодателство.Кметът заяви, че общината е готова да защитава позицията си, ако се стигне до съдебно производство.

Според него остава неясно защо контролът от страна на институциите не е бил упражнен своевременно. Киров коментира и настоящото състояние на проекта, като уточни, че към момента няма издадено разрешение за дейност.

„Това, което мога да кажа е, че на този етап не е издадено разрешение за дейността. Има наложени два акта за административни нарушения – един от РИОСВ – Бургас и един от Община Царево.“

Кметът защити идеята за регламентирано къмпингуване и заяви, че подобни проекти не трябва да се разглеждат като заплаха за природата. Според него именно този тип туризъм е алтернатива на презастрояването по Черноморието.

Вижте целия разговор във видеото.

# Царево #плаж "Бутамята" #къмпинг

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