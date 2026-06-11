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Прокуратурата и Община Царево в спор за терените край „Бутамята“ - решенията за къмпинги под въпрос

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Съществени нарушения на закона са установени при процедурата по отдаване под наем на общински терени край плаж „Бутамята“. Това съобщиха от Окръжна прокуратура – Бургас след извършена проверка на решение на Общинския съвет в Община Царево, с което се обособяват зони за каравани, кемпери и палатки.

От държавното обвинение са предложили на Общинския съвет да преразгледа и отмени въпросното решение. Ако това не се случи, прокуратурата може да го оспори пред Административния съд в Бургас. В своя позиция Община Царево посочва, че решенията са били изпратени още през февруари за контрол до областната управа и прокуратурата, без тогава да бъдат оспорени или спрени. Местната власт подчертава още, че на наемателя на терена вече са съставени актове за нарушения от РИОСВ - Бургас и от общината.

От РИОСВ - Бургас са издадени административни актове по случая. Според общинската администрация единствено съдът може да се произнесе окончателно по законосъобразността на решенията. Оттам заявяват, че ще се съобразят с бъдещото съдебно решение по казуса.

#кемпинги #местност Бутамята #община Царево #палатки #прокуратура

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