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Инцидент с млад мъж е имало вчера на Витоша, повикана е въздушна линейка

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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въздушната линейка транспортира мъж пострадал трудова злополука благоевград
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Инцидент с млад мъж е имало вчера на Витоша. Повикана е въздушна линейка, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Към 12.30 ч. вчера е получен сигнал за млад мъж с травма на двата крака вследствие на падане в района на Резньовете на Витоша, където има катерачни маршрути, обясниха от ПСС. Спасителите са преценили, че случаят е спешен, и са поискали въздушна линейка. Тя е пристигнала около 14.00 ч. Поради трудния терен се е наложило пострадалият да бъде изведен на по-равно място и след това да бъде качен на хеликоптера. Отведен е в болница.

Други две акции са провели спасителите в района на Боровец, по-точно в байк парка. Инцидентите са били с велосипедисти. В единия случай става въпрос за травма на ръка, а в другия – на крак, уточниха от ПСС.

Към момента условията за туризъм в планините са добри. Температурите са 15–20 градуса, духа слаб вятър по по-високите части.

#въздушна линейка #Витоша

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