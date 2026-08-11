Заради ремонти в Смолянско и изграждане на мост: За месец 20 села трудно ще стигат до града

След седмица основният път от Смолян за село Смилян и останалите населени места от горното поречие на Арда ще бъде затворен. За повече от месец хората ще останат без пряк достъп до града, заради изграждането на нов мост. Отсечката е част от пътя Смолян-Рудозем, който в момента се ремонтира с европейски средства.
След седмица основният път от Смолян за село Смилян и останалите населени места от горното поречие на Арда ще бъде затворен.
За повече от месец хората ще останат без пряк достъп до града, заради изграждането на нов мост.
Отсечката е част от пътя Смолян - Рудозем, който в момента се ремонтира с европейски средства.
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