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Масово претоварени камиони със земеделска продукция край Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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масово претоварени камиони земеделска продукция бургас
Снимка: Pixabay
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Първи нарушения на изискванията за не претовареност на камиони със земеделска продукция са констатирани тази сутрин при стартиралите съвместни проверки от служители на отдел "Икономическа полиция" към ОДМВР - Бургас и екипи на изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

При осем от общо 30 проверени камиона, паркирани в момента в близост до една от най-големите складови бази в региона, разположена в землището на с. Свобода, е констатирано претоварване, като свръхтеглото е между 7 и 14 тона.

По данни на експерти теглото на товарния камион би трябвало да е между 40 и 42 тона, но стартирали сутринта проверки показват масови нарушения, създаващи предпоставки за пътен травматизъм и деформация на пътната настилка.

Към момента проверките продължават.

#претоварени камиона #Бургас #земеделска продукция #камиони

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