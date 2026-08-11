Масово претоварени камиони със земеделска продукция край Бургас

Първи нарушения на изискванията за не претовареност на камиони със земеделска продукция са констатирани тази сутрин при стартиралите съвместни проверки от служители на отдел "Икономическа полиция" към ОДМВР - Бургас и екипи на изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

При осем от общо 30 проверени камиона, паркирани в момента в близост до една от най-големите складови бази в региона, разположена в землището на с. Свобода, е констатирано претоварване, като свръхтеглото е между 7 и 14 тона.

По данни на експерти теглото на товарния камион би трябвало да е между 40 и 42 тона, но стартирали сутринта проверки показват масови нарушения, създаващи предпоставки за пътен травматизъм и деформация на пътната настилка.

Към момента проверките продължават.