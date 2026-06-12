Прокуратурата в Бургас откри нарушения при отдаването под наем на терена край плаж „Бутамята“

Скандалът около терена край плаж „Бутамята“ до Синеморец продължава да се разраства. След проверка Окръжната прокуратура в Бургас е установила нарушения при процедурата по отдаването под наем на 35 декара общински терени, предназначени за временно разполагане на каравани, кемпери и палатки. Според държавното обвинение два от общо четирите имота са частна общинска собственост и не е трябвало да бъдат отдавани под наем по начина, по който е направено това.

Христо Колев, Окръжна прокуратура - Бургас: „При проверката, извършена от Окръжната прокуратура в Бургас, която продължава и в момента, е установено, че с решение на Общинския съвет в Царево са предоставени под наем четири имота, два от които са частна общинска собственост, а два – публична общинска собственост. Съгласно Закона за общинската собственост Общинският съвет има компетентност да отдава такива имоти само когато са публична общинска собственост. В този смисъл решението за отдаване под наем на двата имота – частна общинска собственост, представлява нарушение на закона.“

По думите му именно заради това прокуратурата е предприела незабавни действия.

Христо Колев, Окръжна прокуратура - Бургас: „Окръжната прокуратура е предприела незабавни мерки за преустановяване на това нарушение. Прокурорът, извършил проверката, е направил предложение до председателя на Общинския съвет в Царево да бъдат предприети действия по възобновяване на производството и отмяна на решението.“

Прокуратурата е установила и проблеми, свързани с екологичното законодателство. Теренът попада в защитена зона и според обвинението преди приемането на решението е трябвало да бъде поискано становище от Регионалната инспекция по околната среда и водите.

„Теренът попада в защитена зона и е било редно, преди въобще да се вземе подобно решение, да бъде поискано становище от РИОСВ – Бургас. В самото решение на Общинския съвет е описана дейността, за която се отдава теренът – разполагане на кемпери и палатки, което предполага активна човешка дейност в защитена зона от мрежата „Натура 2000“, посочи прокурорът.

Ако Общинският съвет не отмени решението си, прокуратурата е готова да го оспори в съда.

Христо Колев, Окръжна прокуратура - Бургас: „Ако не се стигне до решение от самия Общински съвет, Окръжната прокуратура в Бургас ще протестира това решение пред Административния съд в Бургас. По силата на закона със самия протест ще бъде спряно действието му. Съдът ще реши дали сме прави, но ние сме категорични в правната си преценка, тъй като законът не разрешава подобна дейност по този начин.“

Проверката по случая продължава.

Христо Колев, Окръжна прокуратура - Бургас: „Това е първият документ, който се проверява. Предстои да бъдат анализирани и всички останали материали по преписката. Още в самото начало обаче виждаме, че липсва основата, върху която се гради цялата процедура. Считаме, че нарушението следва да бъде незабавно преустановено. В интерес на всички е това да стане по най-лекия и законен начин чрез самия Общински съвет, без да се стига до продължителни съдебни производства, които могат да продължат с месеци.“

От Община Царево разпространиха писмена позиция, в която посочват, че решенията на Общинския съвет са били изпратени още през февруари до прокуратурата и до областния управител за контрол по законосъобразност и тогава не са били оспорени. От местната администрация подчертават, че единствено съдът може да се произнесе по тяхната законосъобразност и заявяват, че ще се съобразят с евентуално съдебно решение. По повод критиките защо нарушенията се установяват едва сега, прокурор Колев посочи, че след промените в Конституцията правомощията на прокуратурата в тази сфера са ограничени.

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова