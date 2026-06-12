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Старт на Мондиал 2026: Какви са очакванията за най-големия футболен форум

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Българската национална телевизия ще излъчи на живо всички 104 мача от ФИФА световно първенство по футбол 2026, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико.

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С вълнуваща церемония на стадион "Ацтека" в Мексико Сити бе даден старт на световното първенство по футбол. Шампионатът ще се проведе в три страни - САЩ, Канада и Мексико, а всички 104 мача ще бъдат излъчени по БНТ.

В мача на откриването на Мондиал 2026 и първи двубой от група "А" Мексико спечели с 2:0 срещу Република Южна Африка. Република Корея победи Чехия след обрат в другата среща в групата.

Журналистът Стефан Георгиев, който коментира втората среща в ефира на БНТ, даде своето мнение за старта на шампионата в предаването "Денят започва" и сподели очакванията си от Мондиала.

Репортерът Моника Симеонова се включи на живо от Лос Анджелис, за да разкаже как е видяла тя началото на първенството.

Вижте повече във видеото!

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