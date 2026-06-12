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Пазарен дебют: „Спейс Екс“ излиза на Уолстрийт

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Пазарен дебют: „Спейс Екс“ излиза на Уолстрийт
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Пазарен дебют за компанията за ракети и спътници „Спейс Екс".

Компанията на Илон Мъск събра 75 млрд. долара от финансови институции преди днес да започне да търгува акциите си на борсовия индекс Nasdaq. Това прави цена от 135 долара за акция - стойност съответстваща на предварителната прогноза на „Спейс Екс" за очаквана първоначална пазарна стойност на компанията. След като акциите започнат да се търгуват, тяхната цена може да се повиши или понижи в зависимост от това колко акции са пуснати в продажба и колко силно е търсенето за тях. Ако цената се запази Мъск ще стане първият трилионер в света.

#75 милиарда долара #Уолстрийт #"Спейс Екс" #илон мъск

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