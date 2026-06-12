Интензивни валежи и опасност от наводнения в петък

В петък на много места в страната ще има валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Има опасност и от наводнения. Причината - студен атмосферен фронт, който преминава през страната. С умерен и силен северозападен вятър ще нахлува по-студен въздух, максималните температури съществено ще се понижат и ще бъдат между 20° и 27°, в София - около 19°.

По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но след обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще останат почти без промяна, между 23° и 26°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Значителни ще са валежите в централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен вятър предимно от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 6°.

През нощта срещу събота и рано сутринта интензивни валежи, значителни по количество, ще има все още в Източна България. През деня валежите ще намалеят, до вечерта ще спрат. Вятърът ще отслабне и ще е до умерен, предимно от северозапад, в Източна България временно от североизток. Ще остане хладно за периода, с максимални температури в повечето места между 20° и 25°.

В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време, но след обяд на места, главно в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд, ще прегърми. Температурите ще се повишат и отново на места дневните ще достигат, в понеделник и ще надхвърлят 30°.

През нощта срещу вторник и във във вторник, вятъръ от северозапад отново щ есе усили. Ще се развие купесто-дъждовна облачност и ще има валежи и гръмотевични бури. Дневните температури слабо ще се понижат.