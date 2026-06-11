БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тръмп отмени планираните удари срещу Иран
Чете се за: 01:17 мин.
ЕЦБ повиши лихвите в еврозоната до 2,25% заради ръста на...
Чете се за: 01:02 мин.
Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е...
Чете се за: 02:27 мин.
Външният министър за помощта за Украйна: Няма разнобой в...
Чете се за: 05:57 мин.
Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то...
Чете се за: 03:27 мин.
Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на...
Чете се за: 04:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Проливни валежи и гръмотевични бури в петък

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Предупреждението за проливни валежи, гръмотевична дейност и локални градушки остава в сила в Западна и Централна България и през нощта. По-значителни количества валежи се очакват в планинските райони и в планините. Ще има условия и за градушки.

До сутринта ще завали и в Североизточна България, а утре на много места в страната ще има интензивни валежи, гръмотевични бури и локални градушки. Има опасност и от наводнения. Причината е студен атмосферен фронт, който преминава през страната.

С умерен и силен северозападен вятър ще нахлува по-студен въздух. Максималните температури съществено ще се понижат и ще бъдат между 20° и 27°, в София – около 19°.

И в планините на много места ще има интензивни валежи и гръмотевици, по-значителни в района на Централна Стара планина и в Рило-Родопския масив.

За разлика от днес, утре и по Черноморието ще има временно интензивни валежи и гръмотевици, но максималните температури там ще останат почти без промяна.

През нощта срещу събота и рано сутринта интензивни и значителни по количество валежи ще има все още в Източна България. През деня валежите ще намалеят и до вечерта ще спрат. Вятърът ще отслабне, а температурите ще останат без промяна – по-ниски от климатичните норми.

През следващите дни предстои затопляне. Ще преобладава слънчево време, със следобедни превалявания и гръмотевици главно в източните и планинските райони. По-интензивни валежи и мощна гръмотевична дейност се очакват отново във вторник.

#прогноза за врамето #времето днес #времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то да е икономически обосновано, в срок от 1 година
1
Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то да е...
Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на "Челопешко шосе", е наемател на общинско жилище в район "Кремиковци"
2
Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на "Челопешко...
Светът е футбол! Започва ФИФА световно първенство по футбол 2026 по БНТ
3
Светът е футбол! Започва ФИФА световно първенство по футбол 2026 по...
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на "Челопешко шосе"
4
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на...
Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е дал указания въпросът да бъде решен възможно най-скоро
5
Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е дал...
Тази вечер започва Световното първенство по футбол
6
Тази вечер започва Световното първенство по футбол

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
5
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
6
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия

Още от: Времето

Бури и проливни дъждове през следващите два дни
Бури и проливни дъждове през следващите два дни
Времето в четвъртък: Жълт код за интензивни валежи и мощни гръмотевични бури Времето в четвъртък: Жълт код за интензивни валежи и мощни гръмотевични бури
Чете се за: 02:32 мин.
Захлаждане и интензивни валежи през следващите дни Захлаждане и интензивни валежи през следващите дни
Чете се за: 02:42 мин.
Промяна на времето в петък Промяна на времето в петък
Чете се за: 02:07 мин.
Идват значителни валежи и захлаждане Идват значителни валежи и захлаждане
Чете се за: 03:05 мин.
Съществено захлаждане ни очаква от петък: Мощни бури, градушки и проливни валежи Съществено захлаждане ни очаква от петък: Мощни бури, градушки и проливни валежи
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Тръмп отмени планираните удари срещу Иран
Тръмп отмени планираните удари срещу Иран
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Световното първенство в числа и факти Световното първенство в числа и факти
Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
Президентът Йотова за помощта за Украйна: Няма как да се даде нещо, което нямаме Президентът Йотова за помощта за Украйна: Няма как да се даде нещо, което нямаме
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Един загинал и девет ранени при катастрофа на българска кола с мигранти в Хърватия Един загинал и девет ранени при катастрофа на българска кола с мигранти в Хърватия
Чете се за: 01:07 мин.
По света
ЕЦБ повиши лихвите в еврозоната до 2,25% заради ръста на инфлацията
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Военната помощ за Украйна: Какво спечели и какво загуби страната ни?
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Комисия за българите в чужбина: Изслушаха външния министър за...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Прокуратурата се самосезира за казуса с изграждането на къмпинг в...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ