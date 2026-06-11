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Х. Мартин Макдауъл: Световното първенство ще покаже нашият красив северноамерикански континент

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Временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в България сподели очакванията си за предстоящия Мондиал.

мартин макдауъл световното първенство покаже нашият красив северноамерикански континент
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Временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в България Х. Мартин Макдауъл е категоричен, че световното първенство по футбол дава отлична възможност на света да опознае възможностите на северноамериканския континент.

Според него трите страни домакини - САЩ, Мексико и Канада са готови да посрещнат мачовете от Мондиала.

"Турнирът ще покаже на света нашият красив северноамерикански континент и ще покаже 11 града, които ще бъдат домакини на мачове. Това е чудесна възможност светът да види различните лица на САЩ. Този турнир е безпрецедентен - 104 мача, 16 града и 3 държави. С партньорството на Канада и Мексико и с участието на 38 национални федерации и стотици спонсори, успяхме да покажем на какво сме способни", сподели той в интервю за "Трето полувреме".

Х. Мартин Макдауъл разказа за популяризирането на спора в САЩ през последните години.

"За моето поколение по-гледаем бе американски футбол, бейзбол и баскетбол. Днес футболът е вкоренен в американската култура. Милиони американци гледат и европейските лиги. Не е изненада, че много световни звезди прекарват част от кариерата си в САЩ. Това е полезно за играчите и клубовете. Дейвид Бекъм и Лионел Меси изиграха важна роля в това. Световното първенство е уникална възможност да представи САЩ. Надявам се мъжкият отбор да спечели трофея на 19 юли", допълни американецът.

Вижте цялото интервю във видеото.

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#Х. Мартин Макдауъл #Световно първенство по футбол 2026 г.

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