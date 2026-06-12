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Шакира - музикалният глас на футбола

Моника Симеонова от Моника Симеонова
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Чете се за: 03:50 мин.
Спорт
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В продължение на повече от две десетилетия колумбийската звезда се превърна в един от най-разпознаваемите музикални символи на най-популярния спорт в света.

Шакира
Снимка: БТА
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Музиката винаги е била неразделна част от световните първенства по футбол. За организаторите на турнира официалната песен не е просто музикален съпровод, а средство за изграждане на идентичността на всяко първенство. Чрез музиката домакините представят своята култура, традиции и послания пред милиардната световна аудитория.

Футболът събира държави езици и култури, а музиката има способността да предаде това послание по емоционален и достъпен начин. Именно поради тази причина изборът на изпълнители с международна популярност е толкова важен. Те се превръщат в своеобразни културни посланици на турнира и помагат събитието да достигне до аудитории, които не винаги следят футбола.

За Мондиал 2026 тази концепция придобива още по-голямо значение. Турнирът за първи път ще бъде организиран съвместно от три държави - САЩ, Канада и Мексико и ще бъде най-мащабното световно първенство в историята с участието на 48 национални отбора. Затова организаторите се стремят в музикалната програма да отразява разнообразието на държавите и домакини.

Музикалният глас на футбола определено е Шакира. Малко изпълнители са оставили толкова силна следа в историята на световните първенства, колкото колумбийската звезда. В продължение на повече от две десетилетия тя се превърна в един от най-разпознаваемите музикални символи на най-популярния спорт в света.

Връзката на Шакира със световното първенство започва още през 2006 година, когато тя участва в събития, свързани с турнира в Германия. Истинският й триумф обаче идват четири години по-късно. През 2010-а Шакира записва официалната песен на Мондиала в Южна Африка – "Уака Уака". Със своето динамично звучене, африкански ритми и послание за единство и надежда, песента се превръща в глобален феномен. Днес тя е считана за една от най-успешните и разпознаваеми футболни песни в историята.

Четири години по-късно за световното първенство в Бразилия, Шакира отново е част от футболната атмосфера с песента – "Ла Ла Ла". Тя изпълнява композицията на церемонията по закриването на турнира пред милиони зрители по света, затвърждавайки репутацията си на неофициален музикален посланик на световните първенства.

След години на отсъствие от футболната сцена, през 2026 името на Шакира отново се свързва със световното първенство и официалната песен на турнира "Дай Дай", изпълнена от нея и Бърна Бой. Песента съчетава латино, и афробийт елементи и беше представена като официален химн на Мондиала.

Освен това, FIFA издаде и официален албум с множество песни на световни звезди. И днес, когато феновете си спомнят и припомнят на емблематичните моменти от световните първенства по футбол, "Лака Лака" продължава да звучи като символ на радостта, енергията и обединяващата сила на футбола. Историята на Шакира показва как музиката може да се превърне в неразделно част от спортните емоции и да остави траен отпечатък върху поколения фенове от целия свят.

Вижте целия обект във видеото.

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#Шакира

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