Световното първенство в числа и факти

Задава се най-голямото световно първенство в историята! Около това няма две мнения по въпроса, а цифрите около Мондиала просто го потвърждават. За първи път шампионатът ще се проведе в три страни, като мачове ще се изиграят в 16 различни градове. Един от тях е Мексико, чиято емблема "Естадио Ацтека" ще стане първият стадион, приел мачове на три различни световни първенства. Броят на отборите също ще е рекорден - 48. С 16 повече в сравнение с последните седем издания. Имаме е четирима дебютанти в лицето на Кюрасао, Узбекистан, Йордания и Кабо Верде.

За най-ревностните привърженици на играта разширеният формат означава и повече мачове. Предстои да се изиграят общо 104 двубоя, което с 40 повече спрямо това, което имахме допреди четири години. Това разбира се ще се отрази и на продължителността на първенството, което ще се разпростре в рамките на 40 дни. А всичко най-интересно ще бъде в каналите на БНТ.

По терените в Северна Америка ще се подвизават общо 1248 футболисти. Изненадващо или не под 30% от тях имат опит на световни финали, а 22 са усещали вкуса на триумфа. За близо 900 футболисти това ще бъде дебют на най-голямата сцена. Доайенът ще бъде шотландския страж Крейг Гордън - на 43 години и 162 дни. Най-младият е мексиканецът Жилберто Мора - на 17 години 240 дни. Най-силно представеното първенство ще бъде Висшата лига, където играят 162 състезатели.

Те обаче навярно ще останат далеч от светлините на прожекторите, където място е отредено на имена като Ламин Ямал, Ерлинг Холанд и Килиан Мбапе. Впрочем това са и тримата футболисти, оценени на 200 милиона евро. И споменавайки Ембапе редно е да се каже, че според статистиката Франция ще бъде най-скъпият отбор на първенство - със стойност над 1.5 милиарда евро. Най-скромно оценена пък е селекцията на Йордания - малко под 20 милиона.

Извън сухите факти, огромен стимул за всички участниците ще бъде увеличеният награден фонд. Участниците ще си разпределят рекордните 727 милиона долара, като 50 милиона ще прибере само победителя.

48 отбора, 16 стадиона, 3 държави и само 1 шампион - това е ФИФА световно първенство 2026-а.

Снимки: БТА