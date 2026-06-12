Новият състав на ЦИК: Йотова изслушва кандидатите за членове на комисията

Президентът Илияна Йотова ще проведе публично изслушване на кандидатите за членове в новия състав на ЦИК. Това ще се случи в 12.00 часа в президентството.

По-рано през седмицата държавният глава проведе консултации с политическите формации, които направиха своите номинации. Най-много места в новата комисия ще имат от „Прогресивна България“ - 7, следват „ГЕРБ-СДС“ с 3, „ПП-ДБ“ и „ДПС“ с по две и „Възраждане" с един представител. Разпределението e на база влезли в парламента формации, а не съставени по-късно групи. След изслушването на кандидатите предстои президентът да издаде указ за сформирането на новата ЦИК.