Нургюл Салимова: Ако ни бъдат спрени правата, аз няма да имам друг избор освен да се състезавам за друга федерация

Нургюл Салимова излезе с позиция, че има риск да не се състезава за нашата страна, ако продължат неуредиците в българския шахмат и ако административната война между местните федерации не спре веднага. В свое изявление, непосредствено след като зае 4-то място на европейското първенство за жени в Батуми, най-добрата българска шахматистка в ранглистата на ФИДЕ изрази сериозно безпокойство за кариерата си след 1 юли поради очаквани международни санкции.

Салимова коментира казуса в предаването "Денят започва".

"Аз не искам да заемам страна, тъй като не съм юрист, не съм и член на някаква комисия, която да реши кой е прав. Но разбира се, на мен ме интересува това дали имам право да участвам на международни състезания, дали се развива масовият шахмат в България, т.е. всички въпроси свързани с шах", започна Салимова.

"Ние вече имаме ултиматум от Световната федерация по шахмат, че ако няма едно единствено признато управление на българския шахмат, ще имаме санкции. Говори се за това, че може да пропуснем Олимпиадата, което е най-важният шахматен форум. Пак напомням, че ние сме европейски отборни шампионки от 2023. година. Това, че има във вероятност опасност да не участваме на Олимпиадата, ми се струва абсолютно абсурдно в една европейска държава, особено с нашите успехи. Има вероятност, говоря за санкциите, играчите, които не са член на федерацията, която е лицензирана от ФИДЕ, да имат проблеми в международните участия", обясни тя.

"Като цяло, тези проблеми са от много години. Българският шахмат постоянно се асоциира с такива неуредици, проблеми и скандали, което разбира се не е приятно. Ние трябва да се чудим дали ще участваме на поредната шахматна Олимпиада или на европейско отборно първенство", добави Салимова.

Тя почерта че, през 2018 г. България не участва на шахматната Олимпиада.

"Смятам, че всичко това е абсурдно, защото в България имаме много силни шахматисти. Разбира се, имаме и поколение силни шахматистки, които знам, че работят и обичат да играят шах. Смятам, че трябва да се окаже нужното съдействие, а не да се чудим как да се спасяваме", заяви Салимова.

"Искам да изясня, че аз не поставям ултиматум, а казвам каква е ситуацията. Ако ни спрат правата, какво очаквате? Да спра да играя шах? Аз играя шах от 18 години и съм длъжна да се погрижа за себе си. Вярвам, че много други ще го направят", добави европейската шампионка.

"Вярвам, че първо трябва да се поговори от двете страни със съдействието на министъра и държавните институции. Всичките управляващи са наясно с проблемите от много години", заяви тя.

Тя добави, че всичките тези проблеми пречат на изявите на състезателите.

"Шахматът е мисловна игра. Има много голямо значение как се чувстваш емоционално, колко си концентриран и много други неща. Т.е. не е само как се чувстваш по време на самата партия, има значение как се чувстваш по време на подготовката, преди състезанието, какво можеш да си позволиш, какво не можеш, дали въобще можеш да участваш вече. И това е всъщност главният проблем", обясни Нургюл Салимова.

Салимова разкри, че в момента няма разговори с други федерации, макар да е имала преди това, когато е отказала да се състезава за друга държава.

"Аз преди няколко години имах официални предложения, но отказах тези предложения. Реших да се състезавам за България. Разбира се, това е каквото аз искам и в момента да стане. Просто ако ни бъдат спрени правата, аз няма да имам друг избор. И знам, че не само аз, знам, че други наши състезатели вече имат разговори с други федерации, аз все още нямам. Но това не е много трудно да стане", обяви Салимова.

"Няколко са федерациите, няма нужда да ги споменавам тук. Отново подчертавам, че в момента нямам официален разговор с друга федерация", заяви европейската отборна шампионка от 2023 година.

Тя отправи послание към управляващите шахмата в България.

"Да се решат тези спорове колкото се може по-бързо, защото ние продължаваме да се готвим за шахматната Олимпиада и се надяваме да участваме. И вярваме, че на подобно участие може да постигнем големи успехи и ние не заслужаваме това, което се случва в момента", каза Салимова.

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