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Вашингтон ще съкрати с една трета изтребителите си в НАТО

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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сащ намаляват военният ангажимент нато европа
Снимка: БТА
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Съединените щати планират значително да намалят броя на изтребителите и военните кораби, които предоставят на НАТО за операции в Европа, съобщава „Ню Йорк Таймс“. Според двама високопоставени европейски представители цитирани от изданието, САЩ ще изтеглят една трета от около 150-те си изтребителя.

Броят на самолетите за морско разузнаване Посейдон ще бъде намален от 26 на 15. Ще бъдат изтеглени и всички 8 самолета за въздушно презареждане. Вашингтон обмисля и изтеглянето на подводница с ракетно въоръжение, самолетоносач и съпътстващите го бойни кораби и авиационни средства.

Съкращенията идват като част от стратегията на американския президент Доналд Тръмп да ограничи ролята на САЩ в НАТО - съюз, който той критикува като безполезен за Вашингтон.

#намаляват изстребители #САЩ #военни кораби #НАТО #Европа

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