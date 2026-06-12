Мексико Сити - градът, в който има от всичко

Мексико Сити е най-красивият вид хаос, който ще откриете в Америките. Разположен на 2000 метра надморска височина, това е един жизнен сблъсък на култури, който никога не спира да се движи. Има от всичко. Кич, самобитност, блясък, жар, опасности, величие. Градът пулсира през времето, през пластовете на историята. Държи здраво до себе си изкуството и има амбицията да танцува в ритъма на свободата.

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